Magazin dünyasının bazı isimleri, boşanmalarına rağmen dostluklarını sürdürerek medeniyet dersi veriyor…
Bu isimlerden biri de Tuğba Coşkun… Coşkun, 2005'te evlenip 2010'da boşandığı oğlunun babası Mehmet Ali Erbil'in sağlığı için seferber oldu.
SAĞLIĞI İÇİN DOĞAL ÖNLEM…
Tuğba Coşkun, uzun süredir yoğun bakımda kalıp yeni yeni iyileşmeye başlayan eski eşine, ilikli kemik suyu içeren doğal ürünler yolladı.
63 yaşındaki Mali de Tuğba Hanım'a sosyal medyadan teşekkür etti.
Bir diğer dostluk örneğini de sosyetik Derin Mermerci ile Cem Aydın sergiledi.
Aydın, Aralık 2019'da boşandığı iki kızının annesi Mermerci'ye Anneler Günü için çiçek yolladı.