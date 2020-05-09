İSİM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kendisi gibi oyuncu eşinin rahat bir hamilelik geçirdiğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, ekledi: "Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız. Hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz." Kenan İmirzalıoğlu, kızlarının ismi konusunda ise birkaç alternatif olduğunu söyledi.