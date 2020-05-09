Güzel eşi Sinem Kobal'ın dört aylık hamile olması haberiyle magazin gündemine yerleşen Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün güzel haberin ardından ilk kez Emirgan'da görüntülendi.
atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu, "Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin" dedi.
İSİM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Kendisi gibi oyuncu eşinin rahat bir hamilelik geçirdiğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, ekledi: "Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız. Hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz." Kenan İmirzalıoğlu, kızlarının ismi konusunda ise birkaç alternatif olduğunu söyledi.
Sosyal medyadan gelen yorumlar
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DOĞAN SAVAŞ