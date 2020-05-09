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    • Saklambaç
    • 09.05.2020 Gazete
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    'ın haberinin ardından 'nu babalık heyecanı sardı

    Güzel eşi 'ın dört aylık hamile olması haberiyle magazin gündemine yerleşen , önceki gün güzel haberin ardından ilk kez Emirgan'da görüntülendi.

    Baba heyecan

    Güzel eşi Sinem Kobal'ın dört aylık hamile olması haberiyle magazin gündemine yerleşen Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün güzel haberin ardından ilk kez Emirgan'da görüntülendi.

    atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu, "Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin" dedi.

    İSİM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
    Kendisi     gibi oyuncu eşinin rahat bir hamilelik geçirdiğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, ekledi: "Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız. Hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz." Kenan İmirzalıoğlu, kızlarının ismi konusunda ise birkaç alternatif olduğunu söyledi.

    Sosyal medyadan gelen yorumlar
    Bebeğin adı Eyşan olmasın
    Selena insan değil ki nasıl hamile kaldı
    Babalık Kenan'a çok yakışacak
    Dünyanın en şanslı bebeği

    DOĞAN SAVAŞ
    Haberler Saklambaç Sinem Kobal'ın hamilelik haberinin ardından Kenan İmirzalıoğlu'nu babalık heyecanı sardı
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