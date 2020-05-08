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    • Saklambaç
    • 08.05.2020 Gazete
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    Zirvenin adı değişmedi! leri alt üst etti

    Yayınlandığı ilk bölümünden beri Çarşamba akşamlarının şampiyonu olan , kural bozmadı. atv'nin başarılı dizisi; önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de % 13,33 izlenme oranı ve % 27,18 izlenme payı aldı.

    Zirvenin adı değişmedi

    Yayınlandığı ilk bölümünden beri Çarşamba akşamlarının şampiyonu olan Kuruluş Osman, kural bozmadı. atv'nin başarılı dizisi; önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de % 13,33 izlenme oranı ve % 27,18 izlenme payı aldı.

    Dizi; AB Sosyal Statü'de de %12,46 izlenme oranı ve % 25,12 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Kuruluş Osman, AB'de ise %9,53 izlenme oranı ve %21,33 izlenme payı ile ikinci oldu.

    Önceki akşamın en çok izlenen yapımı olan dizinin 21'inci bölüm fragmanı da hayranlarında büyük heyecan yarattı.

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