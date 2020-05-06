KarantinA sürecinde ünlü isimlerin evleri, hiç olmadığı kadar gün yüzüne çıktı. Eşi İzzet Özilhan'la yaşadığı villasından paylaşımlar yapan Yasemin Özilhan'ın devasa spor salonu da gündem olmuştu.
Hatta burada ağır antrenmanlar yapan iki çocuk annesi eski oyuncu, aşırı zayıflığıyla da çok konuşuldu.
Tarzıyla ülkenin en şık giyinen kadınlarından olan Yasemin Özilhan, şimdi ise ev halleriyle sosyal medyayı salladı.
Karantinada 32 bin liralık kol saati ve 85 bin liralık pırlanta küpelerini takan sosyetik güzelin, Instagram'da evinden paylaştığı dört karedeki kıyafetlerinin toplam değeri de 135 bin TL'yi buldu.