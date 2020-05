Fahriye Evcen, aylar sonra Karan'ın yüzünü yine gösterdi. Yaklaşan Anneler Günü için bir paylaşım yapan güzel oyuncu, torununu kucağına alan Hatime Evcen'i paylaşıp şöyle dedi:

"Her koşulda güçlü olmamızı sağlayan, her adımda yanımızda olan canım annem. Sen tıpkı tüm anneler gibi her şeyin en güzeline, dünyalara değersin."