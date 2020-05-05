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    • Saklambaç
    • 05.05.2020 Gazete
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    'nun eski yıldızı başarıya doymadı... ’nin ardından Tufts’tan ders almaya başladı

    2016’da ’ni tam burslu olarak kazanan , başarıya doymadı. 21 yaşındaki genç kız, şimdi de ’deki bir diğer seçkin üniversite olan Tufts’ta online olarak ilave dersler alıyor.

    Başarıya Hakim

    ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rolüyle gönüllerde taht kuran Ece Hakim, "Eğitim şart" dedi. 2016'da Harvard Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan 21 yaşındaki Hakim, başarıya doymadı.

    Ece Hakim, Tufts Üniversitesi'nde online dersler almaya başladı.

    Ece Hakim, dünyaca ünlü birçok iş adamını yetiştiren ABD'nin seçkin üniversitesindeki derslere katılmak için de ön elemelerden geçti. Psikoloji alanında kendisini geliştirmek isteyen genç oyuncu, bir yandan da Amerika'da oyunculuk üzerine eğitimler almayı sürdürüyor.


    , 'da 'nın kızını oynuyordu.

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