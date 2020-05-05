ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rolüyle gönüllerde taht kuran Ece Hakim, "Eğitim şart" dedi. 2016'da Harvard Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan 21 yaşındaki Hakim, başarıya doymadı.

Ece Hakim, Tufts Üniversitesi'nde online dersler almaya başladı.

Ece Hakim, dünyaca ünlü birçok iş adamını yetiştiren ABD'nin seçkin üniversitesindeki derslere katılmak için de ön elemelerden geçti. Psikoloji alanında kendisini geliştirmek isteyen genç oyuncu, bir yandan da Amerika'da oyunculuk üzerine eğitimler almayı sürdürüyor.



Ece Hakim, EDHO'da Oktay Kaynarca'nın kızını oynuyordu.