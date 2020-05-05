10 YIL SONRA KULLANDI

Mart'ta ikinci bebekleri Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel, önceki gün sosyal medyada şunları söyledi: "10 yıl önce Ali'mize yaptırdığımız mobilyalarımız hala sapasağlam… Mobilyalarımızda şimdi anılarımızla birlikte ikinci yavrumuzu büyütmek çok kıymetli. Evet 10 yıl kıyafetleri de dahil olmak üzere birçok şeyi sakladım ve şimdi hepsini kullanıyorum. Harika bir his."