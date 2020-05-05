Kendisi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç'le Türkiye'nin en çok kazanan çiftlerinin başında gelen Bergüzar Korel, kazandığını har vurup harman savurmuyor. Geçtiğimiz aylarda reklam yüzü oldukları bir mücevher firmasından 3 buçuk milyon TL aldıkları konuşulan çift, çocuklarının geleceğini düşünerek son derece ekonomik davranıyor...
10 YIL SONRA KULLANDI
Mart'ta ikinci bebekleri Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel, önceki gün sosyal medyada şunları söyledi: "10 yıl önce Ali'mize yaptırdığımız mobilyalarımız hala sapasağlam… Mobilyalarımızda şimdi anılarımızla birlikte ikinci yavrumuzu büyütmek çok kıymetli. Evet 10 yıl kıyafetleri de dahil olmak üzere birçok şeyi sakladım ve şimdi hepsini kullanıyorum. Harika bir his."
Rol aldıkları projelerden yüksek ücretler alan ünlü çiftin, son reklam filmlerinden de 3 buçuk milyon TL kazandığı iddia edilmişti.