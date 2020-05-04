Bir dönem magazin gündeminin en gözde çiftlerinden olan Hülya Avşar ve Sadettin Saran aşkı, unutulmadı… Her ikisi de şimdi 56 yaşında olan Avşar Kızı ile işadamı, 2006 ile 2010 yılları arasında yaşadıkları beraberlikle, hafızalara kazındı.

Şimdilerde kalpleri boş olan ikiliden Sadettin Saran'ın, önceki gün Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafına bir kadın takipçisi şöyle yazdı:





"Hülya Avşar'ı ikna et. Sana yakışan tek kadın oydu. Azıcık kaprisine katlanamadın, eller neye katlanıyor Sadettin Bey. Elindeki altını kaçırdın. Diğerleri sana huzur vermez, mutlu etmez. Ne yap ne et Hülya Avşar'ı ikna et. Gerekirse kaçır, ben yardımcı olurum." Saran, takipçisine "Ok sağol" yanıtı vererek sosyal medyayı salladı.