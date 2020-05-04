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    • Saklambaç
    • 04.05.2020 Gazete
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    ve 'da yağma riskine karşı önlemler alan büyük markalar 'deki mağazalara dokunmadı

    ’dan Gucci’ye kadar birçok marka, ve ’daki kapanan mağazaları için yağma riskine karşı ekstra önlemler aldı. Türk insanına güvenen ünlü markalar, Zorlu ’deki mağazalarına ise dokunmadı.

    Öyle yağma yok

    Pandemi sonrası ABD'den Avrupa'ya kadar tüm mağazalar kapandı. Her biri binlerce liralık ürünlerini yağma riskine karşı korumak isteyen ünlü markalar ise mağazaları boşalttı ve ekstra önlemler aldı. Louis Vuitton gibi markalar, vitrinlerin önüne dev koruma panelleri koydu. Bu panellere, "Bizim yemeğe ihtiyacımız var, çantalarınıza değil" yazıları yazılıp yetkililer eleştirildi.

    Prada'dan Gucci'ye kadar birçok markanın ürünlerini satan İngiltere'nin en lüks bölgesi olan Knightsbridge'teki Harrods da mağazayı yağmalanma ihtimaline karşı tamamen boşalttı. Türk insanının farkı ise bir kez daha ortaya çıktı. Berrin Zorlu'nun dün Zorlu AVM'de çektiği görüntülerde Prada ve Balmain gibi mağazaların hiçbir önlem almadığı görüldü...


    ABD
    İtalyan moda devi Prada, İspanya dahil dünyanın birçok yerindeki mağazalarını kapatmakla kalmadı; yağmaya karşı vitrinleri de görünmez hale getirdi.


    Türkiye
    Zorlu AVM'deki Prada'nın vitrini ise eski halinden farksız…


    ABD
    Dünya sosyetesinin kuş tüyü ceket markası Moncler de ABD'deki mağazalarını yağma riskine karşı koruma altına aldı.

    Türkiye
    Zorlu AVM'de ise herhangi bir önlem yok…


    İngiltere
    BALMAIN gibi onlarca dünyaca ünlü markayı satan Londra'nın en lüks bölgesi Knightsbridge'teki Harrods mağazası ise tamamen boşaltıldı. Gerekçe olarak ise İngilizler'in mağazayı yağmalama ihtimalleri gösterildi…


    Türkiye

    ABD
    Covid, ABD ve İngiltere'yi yıktı. Yağma başladı. Louis Vuitton ve Prada mağazalarını betonla kapattı.

    ÖZEL KORUMA
    New York'taki Prada mağazasının kapısına koruma dikildi.


    Ancak Türkiye'de güvende olduklarını açıkladı. İstanbul'da ise bariyer yerine renkli vitrinler vardı.


    Markanın müdavimleri arasında Yasemin Özilhan da var.


    Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu'nun eşi Berrin Zorlu, önceki gün Zincirlikuyu'daki AVM'den videolar çekip kapalı mağazaları paylaştı.

    ÖZGE GÜRCAN
    Haberler Saklambaç ABD ve Avrupa'da yağma riskine karşı önlemler alan büyük markalar Türkiye'deki mağazalara dokunmadı
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