Prada'dan Gucci'ye kadar birçok markanın ürünlerini satan İngiltere'nin en lüks bölgesi olan Knightsbridge'teki Harrods da mağazayı yağmalanma ihtimaline karşı tamamen boşalttı. Türk insanının farkı ise bir kez daha ortaya çıktı. Berrin Zorlu'nun dün Zorlu AVM'de çektiği görüntülerde Prada ve Balmain gibi mağazaların hiçbir önlem almadığı görüldü...