Pandemi sonrası ABD'den Avrupa'ya kadar tüm mağazalar kapandı. Her biri binlerce liralık ürünlerini yağma riskine karşı korumak isteyen ünlü markalar ise mağazaları boşalttı ve ekstra önlemler aldı. Louis Vuitton gibi markalar, vitrinlerin önüne dev koruma panelleri koydu. Bu panellere, "Bizim yemeğe ihtiyacımız var, çantalarınıza değil" yazıları yazılıp yetkililer eleştirildi.
Prada'dan Gucci'ye kadar birçok markanın ürünlerini satan İngiltere'nin en lüks bölgesi olan Knightsbridge'teki Harrods da mağazayı yağmalanma ihtimaline karşı tamamen boşalttı. Türk insanının farkı ise bir kez daha ortaya çıktı. Berrin Zorlu'nun dün Zorlu AVM'de çektiği görüntülerde Prada ve Balmain gibi mağazaların hiçbir önlem almadığı görüldü...
ABD
İtalyan moda devi Prada, İspanya dahil dünyanın birçok yerindeki mağazalarını kapatmakla kalmadı; yağmaya karşı vitrinleri de görünmez hale getirdi.
Türkiye
Zorlu AVM'deki Prada'nın vitrini ise eski halinden farksız…
ABD
Dünya sosyetesinin kuş tüyü ceket markası Moncler de ABD'deki mağazalarını yağma riskine karşı koruma altına aldı.
Türkiye
Zorlu AVM'de ise herhangi bir önlem yok…
İngiltere
BALMAIN gibi onlarca dünyaca ünlü markayı satan Londra'nın en lüks bölgesi Knightsbridge'teki Harrods mağazası ise tamamen boşaltıldı. Gerekçe olarak ise İngilizler'in mağazayı yağmalama ihtimalleri gösterildi…
Türkiye
ABD
Covid, ABD ve İngiltere'yi yıktı. Yağma başladı. Louis Vuitton ve Prada mağazalarını betonla kapattı.
ÖZEL KORUMA
New York'taki Prada mağazasının kapısına koruma dikildi.
Ancak Türkiye'de güvende olduklarını açıkladı. İstanbul'da ise bariyer yerine renkli vitrinler vardı.
Markanın müdavimleri arasında Yasemin Özilhan da var.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu'nun eşi Berrin Zorlu, önceki gün Zincirlikuyu'daki AVM'den videolar çekip kapalı mağazaları paylaştı.
ÖZGE GÜRCAN