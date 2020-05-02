Eski eşlere yakın bir kaynaktan bilgi aldığını iddia eden Sırp basınına göre; Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, bir kez daha çok iyi anlaştıklarını gördü. Eski eşler arasındaki dostluk, iddiaya göre yeniden aşka dönüştü. Sırp basını, Emina Jahovic ile Mustafa Sandal'ın yeniden evlenebileceğini de iddia etti.