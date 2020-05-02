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    • Saklambaç
    • 02.05.2020 Gazete
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    ndan şok iddia! ile yeniden evleniyor

    10 yıllık evliliklerini 2018’de bitiren ile , oğullarının isteğiyle karantinada aynı evde kalmaya başladı. na göre; dostlukları yeniden aşka dönüşen eski eşler ikinci kez nikah masasına oturacak.

    İkinci kez evleniyorlar

    Karantina, bazı aşkları bitirirken bazılarını ise yeniden alevlendirdi… Önceki gün Sırp basınında yer alan iddialar, şok etkisi yarattı. Buna göre 10 yıllık evliliklerini 2018'de bitiren Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, oğullarının isteğiyle karantina sürecini aynı evde birlikte geçirmeye başladı.

    Eski eşlere yakın bir kaynaktan bilgi aldığını iddia eden Sırp basınına göre; Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, bir kez daha çok iyi anlaştıklarını gördü. Eski eşler arasındaki dostluk, iddiaya göre yeniden aşka dönüştü. Sırp basını, Emina Jahovic ile Mustafa Sandal'ın yeniden evlenebileceğini de iddia etti.

    BAŞKA AŞK SARMADI
    Emina Jahovic, Musti'den sonra aşk yaşadığı Sadettin Saran'la ilişkisini yürütemedi. Sandal'ın da Melis Sütşurup'la aşkı, hüsranla bitti.
    Haberler Saklambaç Sırp basınından şok iddia! Emina Jahovic ile Mustafa Sandal yeniden evleniyor
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