Aslı Enver, önceki akşam Instagram'da soru-cevap yaptı. Geçtiğimiz haftalarda Kerem Tunçeri ile yakınlaşan 35 yaşındaki oyuncu, eski basketbolcunun çapkınlık mesajlarının ortaya çıkmasıyla ilişkiyi başlamadan bitirdi.
Aslı Enver "Kalp mi mantık mı? Hangisini dinleyelim?" sorusuna ise "30 yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından" diyerek aşkı noktalama nedenini açıklamış oldu.
Çocukluğundan beri disleksi hastası olan Aslı Enver, "Hastalığınız sizi ne şekilde zorluyor?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Çocukken sorun yaşıyordum ve utanıyordum ama yıllar içinde bunun bir kusur olmadığını anladım. Okumakta çok zorlanıyorsunuz ama zamanla kendinize uygun taktiklerle çözebiliyorsunuz. Senaryoların altını çizerek ve ezberleyerek okuyorum."
Estetiğim yok zaten gözünüzün önünde büyüdüm" diyen Enver, hayalinin Elymar isimli çizgi film karakteri olmak istediğini söyledi.
Kendisini en mutlu eden şeyin tatlı olduğunu söyleyen güzel oyuncu, 20 yaşındaki birine vereceği tavsiyeyi ise şöyle açıkladı: "Anneni dinle ama içinden geleni yap. Bir de merak etme geçecek."