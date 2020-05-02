Çocukluğundan beri disleksi hastası olan Aslı Enver, "Hastalığınız sizi ne şekilde zorluyor?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Çocukken sorun yaşıyordum ve utanıyordum ama yıllar içinde bunun bir kusur olmadığını anladım. Okumakta çok zorlanıyorsunuz ama zamanla kendinize uygun taktiklerle çözebiliyorsunuz. Senaryoların altını çizerek ve ezberleyerek okuyorum."