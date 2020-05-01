Milyonları atv ekranına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 19. bölümü, reyting listesinin tüm kategorilerinde birinci olarak gecenin en çok izlenen yapımı oldu. 'Başaracağız' etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı da şimdiden büyük heyecan yarattı.