'Kuruluş Osman'dan bir tarihi başarı daha… Dizinin önceki akşamki bölümü; Tüm Kişiler'de yüzde 13,70 izlenme oranı ve yüzde 27,76 izlenme payı; AB Sosyal Statü'de yüzde 11,75 izlenme oranı ve yüzde 24,60 izlenme payı, 20+ABC1'de % 13,29 izlenme oranı ve yüzde 26,38 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Kayı Obası'nda gerilim artarken, yeni bölüm fragmanında yer alan Osman Bey'in "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak uyandırdı.
Milyonları atv ekranına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 19. bölümü, reyting listesinin tüm kategorilerinde birinci olarak gecenin en çok izlenen yapımı oldu. 'Başaracağız' etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı da şimdiden büyük heyecan yarattı.
BABA SEVGİ
Burak Özçivit, "Canımın canı" notuyla önceki akşam başrolünde yer aldığı dizide kendisini izleyen oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı. Başarılı oyuncunun bu paylaşımına 2 milyon beğeni ve binlerce yorum geldi.