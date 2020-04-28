Kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile ilişkisi bittikten sonra adı Boran Kuzum'la anılan Miray Daner, Kuzum'la çok iyi dost olduğunu söyledi.

21 yaşındaki oyuncu, önceki gün yaptığı itirafla ise sosyal medyayı salladı. Miray Daner, "Çocukken Yalın'a hayrandım, dahası ona aşıktım" dedi.

Güzel oyuncunun itirafı ise sosyal medyada 'aşk seferberliği' başlattı.

Daner ile Yalın'ın hayranları, ikiliyi birbirine çok yakıştırdı. 40 yaşındaki popçu ile 21 yaşındaki oyuncuyu videolarda yan yana getiren fanları, Yalın'ın "Küçüğüm her şeyim" şarkısıyla ikiliye "Çok yakışıyorsunuz" mesajları yolladı





Daner'in Kubilay Aka'dan; Yalın'ın ise Hazal Kaya'dan ayrıldıktan sonra kalbi boş…