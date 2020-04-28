Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 28.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'in '' itirafı olay yarattı! Sosyal medyada seferberlik başladı

    , itirafıyla olay yarattı… 21 yaşındaki Daner, “Çocukken ‘’a hayrandım, dahası ona aşıktım” deyince olanlar oldu. Sevilen popçu ile güzel oyuncunun hayranları, ikiliyi birbirine çok yakıştırıp sosyal medyada aşk seferberliği başlattı.

    Aşk seferberliği

    Kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile ilişkisi bittikten sonra adı Boran Kuzum'la anılan Miray Daner, Kuzum'la çok iyi dost olduğunu söyledi.

    21 yaşındaki oyuncu, önceki gün yaptığı itirafla ise sosyal medyayı salladı. Miray Daner, "Çocukken Yalın'a hayrandım, dahası ona aşıktım" dedi.

    Güzel oyuncunun itirafı ise sosyal medyada 'aşk seferberliği' başlattı.

    Daner ile 'ın hayranları, ikiliyi birbirine çok yakıştırdı. 40 yaşındaki popçu ile 21 yaşındaki oyuncuyu videolarda yan yana getiren fanları, Yalın'ın "Küçüğüm her şeyim" şarkısıyla ikiliye "Çok yakışıyorsunuz" mesajları yolladı


    Daner'in Kubilay Aka'dan; Yalın'ın ise Hazal Kaya'dan ayrıldıktan sonra kalbi boş…

    Haberler Saklambaç Miray Daner'in 'Yalın' itirafı olay yarattı! Sosyal medyada seferberlik başladı
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri