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    • Saklambaç
    • 28.04.2020 Gazete
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    Çağla Şıkel'den alkışlık hareket! Kanser hastası minikler için bağışta bulundu

    Sinem Kobal'dan 'e, 'den 'a kadar birçok ünlü ismin katıldığı yardım hareketine destek veren son isim Çağla Şıkel oldu. Çağla Şıkel, giymediği kıyafetleri bağışladı. Elde edilen gelir, 51 kanser hastası miniğin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldı.

    Şık hareket

    Sinem Kobal'dan 'e, Demet Özdemir'den Pınar Altuğ'a kadar birçok ünlü ismin katıldığı yardım hareketine destek veren son isim Çağla Şıkel oldu. Tarzıyla büyük beğeni toplayan 41 yaşındaki iki çocuk annesi manken, giymediği kıyafetlerini internette bağışladı.


    Güzel model, kıyafetlerini alıp 51 miniğe destek olan hayranlarına teşekkür etti.

    Güzel model, fazla eşyaların satışından elde edilen gelirin, sivil toplum kuruluşlarına aktarılmasını sağlayan bir moda platformuna destek oldu. Şıkel'ın kıyafetlerinden elde edilen gelir kanser tedavisi gören 51 çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldı.


    SİNEM KOBAL

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