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    • Saklambaç
    • 27.04.2020 Gazete
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    Vaniköy'deki yalısında karantinada olan , güneş banyosu yaptı

    Kızları ve köpekleriyle Vaniköy'deki yalısında karantinada olan , önceki gün güneş banyosu yaptı. Sosyetik güzelin, can dostlarıyla yaptığı bu renkli paylaşıma "Derin'e karantina bile keyifli" yorumları yapıldı.

    Yalıda güneş banyosu
    Kızları ve köpekleriyle Vaniköy'deki yalısında karantinada olan Derin Mermerci, önceki gün güneş banyosu yaptı. Sosyetik güzelin, can dostlarıyla yaptığı bu renkli paylaşıma "Derin'e karantina bile keyifli" yorumları yapıldı.
    Haberler Saklambaç Vaniköy'deki yalısında karantinada olan Derin Mermerci, güneş banyosu yaptı
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