Vaniköy'deki yalısında karantinada olan Derin Mermerci, güneş banyosu yaptı
Kızları ve köpekleriyle Vaniköy'deki yalısında karantinada olan Derin Mermerci, önceki gün güneş banyosu yaptı. Sosyetik güzelin, can dostlarıyla yaptığı bu renkli paylaşıma "Derin'e karantina bile keyifli" yorumları yapıldı.
Kızları ve köpekleriyle Vaniköy'deki yalısındakarantinada olan Derin Mermerci, önceki gün güneşbanyosu yaptı. Sosyetik güzelin, can dostlarıyla yaptığıbu renkli paylaşıma "Derin'e karantina bilekeyifli" yorumları yapıldı.