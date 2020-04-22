Coronavirüs, spor camiasına da sıçradı. Milli kaleci Rüştü Reçber, virüsle mücadele edenler arasındaydı. Zorlu süreci atlatıp taburcu olan ve evinde istirahat eden Reçber, yaşadıklarını ŞAMDAN'a anlattı.
Önce hafif boğaz ağrısı ile başladı. Arkasından ufak ufak öksürük ve ateş belirginleşti. Hastaneye gittim. Gelen test sonuçları da pozitif çıkınca tedavi prosedürüne geçildi.
Hastane sürecinde doktorlarımın bana verdiği destek, moral ve motivasyon her şeyden önemliydi. Eski haline dönme süresi için doktorlar en az 42 gün dedi.
Korku değil ama ailem için tedirgin oldum. Fakat bu salgın bitecek. Güzel günler tekrar gelecek. Hayatımıza devam edeceğiz.
Evde tedavi görmüyorum. 14 günlük karantina sürecini tamamladım. Evde toparlanma dönemindeyim.
Işıl Reçber, kötü günlerin geride kaldığını söyledi. "Şu an evde sevdiklerinizle ve sağlığınız yerinde ise çok şanslısınız demektir." dedi.
Önce hafif boğaz ağrısı ile başladı. Arkasından ufak ufak öksürük ve ateş belirginleşti. Hastaneye gittim. Gelen test sonuçları da pozitif çıkınca tedavi prosedürüne geçildi.
Hastane sürecinde doktorlarımın bana verdiği destek, moral ve motivasyon her şeyden önemliydi. Eski haline dönme süresi için doktorlar en az 42 gün dedi.
Korku değil ama ailem için tedirgin oldum. Fakat bu salgın bitecek. Güzel günler tekrar gelecek. Hayatımıza devam edeceğiz.
Evde tedavi görmüyorum. 14 günlük karantina sürecini tamamladım. Evde toparlanma dönemindeyim.
Işıl Reçber, kötü günlerin geride kaldığını söyledi. "Şu an evde sevdiklerinizle ve sağlığınız yerinde ise çok şanslısınız demektir." dedi.