SAHİPLERİNE ŞANS GETİRMEDİ!

19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Necmettin Efendi Yalısı, bir zamanlar Ajda Pekkan'ın eski eşi Coşkun Sapmaz'a aitti. Sapmaz'ın aile şirketi batınca yalıyı Akfil Holding'in ortaklarından Mehmet Ata Mermerci ile eşi Ender Mermerci satın aldı. Merhum işadamının 1992'deki vefatından sonra Mermerci Ailesi, Necmettin Efendi Yalısı için miras kavgasına tutuştu. Kazanan Ender Mermerci ile kızları oldu…