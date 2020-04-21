Hollywood yıldızlarının haftalardır karantinada oldukları milyonlarca dolarlık malikanelerine rakip geldi! Derin Mermerci ile Neslihan Sabancı, sokağa çıkma yasağında yalılarından kıskandıran paylaşımlar yaptı.
Özellikle Mermerci'nin Vaniköy'deki Necmeddin Efendi Yalısı'ndan paylaştığı kareler, büyük ilgi çekti.
Mermerci, Boğaz'ı arkasına alıp yalının bahçesinde bu pozu verdi.
Eski eşi Cem Aydın'dan olan iki kızı ve annesi Ender Mermerci'yle yalısında denize nazır keyif süren sosyetik güzel, Boğaz'da turlayan yunusları paylaşıp "Geldi benimkiler" notu düştü.
Derin Mermerci, yalısının bahçesine çıkıp verdiği pozlarla da "Deniz derya karantina" yorumu yaptırdı.
SAHİPLERİNE ŞANS GETİRMEDİ!
19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Necmettin Efendi Yalısı, bir zamanlar Ajda Pekkan'ın eski eşi Coşkun Sapmaz'a aitti. Sapmaz'ın aile şirketi batınca yalıyı Akfil Holding'in ortaklarından Mehmet Ata Mermerci ile eşi Ender Mermerci satın aldı. Merhum işadamının 1992'deki vefatından sonra Mermerci Ailesi, Necmettin Efendi Yalısı için miras kavgasına tutuştu. Kazanan Ender Mermerci ile kızları oldu…
YASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslihan Hanım, yalısından yaptığı paylaşımına "Teşekkür saati" notu düştü.
Gezer Holding'in varisi Murat Gezer, tek başına karantinada olduğu denize nazır evinden bu kareyi paylaştı.
Aynı zamanda DJ'lik yapan Faruk Sabancı'nın yalısından paylaştığı bu kare, kıskandırdı.