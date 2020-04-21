Aslı Enver'le yakınlaşan Kerem Tunçeri, dün sosyal medyanın gündemiydi!

AŞK LİSTESİ KABARIKTI!

Kerem Tunçeri, son iki günün adamı oldu! Eski basketbolcu, ilk olarak Aslı Enver'le yakınlaşmasıyla gündeme geldi. Dedikodulara göre güzel oyuncu ile Tunçeri, bir ay önce tanıştı. İkili, karantina nedeniyle de cep telefonuyla görüşüyordu. İkilinin yakınlaşmasının ortaya çıkmasıyla ilk akla gelen Tunçeri'nin kalabalık aşk defteri oldu ve hayranları, güzel oyuncuyu uyardı!