Aslı Enver'le yakınlaşan Kerem Tunçeri, dün sosyal medyanın gündemiydi!
AŞK LİSTESİ KABARIKTI!
Kerem Tunçeri, son iki günün adamı oldu! Eski basketbolcu, ilk olarak Aslı Enver'le yakınlaşmasıyla gündeme geldi. Dedikodulara göre güzel oyuncu ile Tunçeri, bir ay önce tanıştı. İkili, karantina nedeniyle de cep telefonuyla görüşüyordu. İkilinin yakınlaşmasının ortaya çıkmasıyla ilk akla gelen Tunçeri'nin kalabalık aşk defteri oldu ve hayranları, güzel oyuncuyu uyardı!
DAVACI OLACAK…
Dün ise birbiri ardına dört kadın ortaya çıktı. Genç kadınlar, eski basketbolcunun kendilerine Instagram'dan attığını iddia ettikleri çapkınlık mesajlarını ifşa etti. Eski basketbolcuya ait olduğu iddia edilen ısrarcı cümleler, sosyal medyaya damga vurdu. Espri konusu olan Kerem Tunçeri ise "Siber saldırıya izin vermeyeceğim ve tazminat davası açacağım" açıklaması yaptı.
ENVER YİNE Y'ASLI'
Aşktan yana yüzü gülmeyen Enver'in sosyal medyadaki yorumlar karşısında çok üzüldüğü iddia edildi.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
Tunçeri için Nilüfer Belediyesi hesabına da çapkınlık mesajı atmış gibi yapılan Photoshop güldürdü.
Bu adam eskiden sahada hatalı yürüme yapar mıydı bilmem ama şimdi kadınlara hatalı yürümenin kitabını yazmış!
Kerem Tunçeri, Corona'dan daha hızlı yayılmaya çalışmış ama başaramamış.
Şu performansı 2010 final maçında ABD'ye karşı göstermiş olsaydın; şimdi müzemizde bir dünya şampiyonluğu vardı.
Herkes mesaj kutusunu kontrol etsin; Tunçeri'den mesaj gelmiş olabilir.