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    • Saklambaç
    • 20.04.2020 Gazete
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    Yakışıklı oyuncu eşi için pişirdi

    Yakışıklı oyuncu , ’e bahçede ateş yakıp pişirdi. Evcen de o anları “Şanslı kadın” notuyla sosyal medyada paylaştı.

    Şanslı kadın

    Coronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Birçok sektör salgın nedeniyle durdurulmak zorunda kaldı. atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman da set ekibi ve oyuncuların sağlığı için kısa bir mola verdi.

    Fenomen dizinin yıldız ismi Burak Özçivit de herkes gibi eve kapandı.

    Şu sıralar vaktinin tamamını güzel eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile geçiren yakışıklı oyuncu, 10 parmağında 10 marifet olduğunu kanıtladı. Özçivit, önceki akşam Fahriye Evcen'e bahçede ateş yakıp pişirdi. Evcen de bu anları "Şanslı kadın" notuyla paylaştı.

    Haberler Saklambaç Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen için marşmelov pişirdi
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