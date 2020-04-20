Coronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Birçok sektör salgın nedeniyle durdurulmak zorunda kaldı. atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman da set ekibi ve oyuncuların sağlığı için kısa bir mola verdi.

Fenomen dizinin yıldız ismi Burak Özçivit de herkes gibi eve kapandı.

Şu sıralar vaktinin tamamını güzel eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile geçiren yakışıklı oyuncu, 10 parmağında 10 marifet olduğunu kanıtladı. Özçivit, önceki akşam Fahriye Evcen'e bahçede ateş yakıp marşmelov pişirdi. Evcen de bu anları "Şanslı kadın" notuyla paylaştı.