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    • Saklambaç
    • 20.04.2020 Gazete
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    'in kızı coronavirüs sürecini anlattı

    Türkücü 'in kızı , sevgilisinden sonra Coronavirüs'e yakalandı. yaşadığı süreci şöyle anlattı: Alkol ve sigara kullanmadığım için ciğerlerim ve böbreklerim sağlam. Bu yüzden beni fazla etkilemedi. Bu konuda kendime iyi bakmışım, koku ve tat almıyorum hala. 10 gün sonra ikinci kez test olacağım.

    Koku alamıyorum

    Türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisinden sonra Coronavirüs'e yakalandı. Hayatı boyunca hiç zararlı alışkanlıklar edinmediği için kısa sürede durumunun iyiye gittiğini söyleyen şarkıcı, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

    "Alkol ve sigara kullanmadığım için ciğerlerim ve böbreklerim sağlam. Bu yüzden beni fazla etkilemedi. Bu konuda kendime iyi bakmışım, koku ve tat almıyorum hala. 10 gün sonra ikinci kez test olacağım."

    Şarkıcı, kardeşi 'e sitem etti. Çıtak, kendisini babası ve ağabeyi dışında kimsenin aramadığını söyledi.

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