



O paylaşımlar ise şöyleydi:



Yönetmen Hamdi Alkan: Evlat acısının tarifi yoktur. Daha öte bir acı yoktur. Harun'un, Ebru'nun ve minik Pars'ın tüm arkadaşlarının başı sağolsun. Sabırlar dilerim.



Model Almeda Abazi: Boğazım düğümlendi. İnanmak istemiyorum. Allah sabır versin. Mekanı cennet olsun küçük meleğin.



Oyuncu Merve Boluğur: Ebru ile bir spor salonunda karşılaşmıştık. O kadar pozitif, şeker bir kadındı ki. Çok güçlü olmasını temenni ediyorum. Acı eminim zor tarifsiz. Sabırlar diliyoruz.