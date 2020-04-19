Eski sunucu ve model Ebru Şallı ile eski eşi Harun Tan'ın 10 yaşındaki oğulları Pars, lenfoma kanserine yenildi. Minik yavru, önceki gün İstanbul'da toprağa verildi.
Evlat acısı çeken Şallı'ya ünlü ünsüz binlerce kişiden destek ve taziye mesajları geldi.
O paylaşımlar ise şöyleydi:
Yönetmen Hamdi Alkan: Evlat acısının tarifi yoktur. Daha öte bir acı yoktur. Harun'un, Ebru'nun ve minik Pars'ın tüm arkadaşlarının başı sağolsun. Sabırlar dilerim.
Model Almeda Abazi: Boğazım düğümlendi. İnanmak istemiyorum. Allah sabır versin. Mekanı cennet olsun küçük meleğin.
Oyuncu Merve Boluğur: Ebru ile bir spor salonunda karşılaşmıştık. O kadar pozitif, şeker bir kadındı ki. Çok güçlü olmasını temenni ediyorum. Acı eminim zor tarifsiz. Sabırlar diliyoruz.
Oyuncu çift Fahriye Evcen-Burak Özçivit: Tarifi mümkün olmayan bir acı. Sevgili Ebru ve Harun'a en derin duygularımızla başsağlığı diliyoruz. Seni de o kelebek kalbinden öpüyoruz Pars.
Manken Özge Ulusoy: İçimiz yandı. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ebrum Allah yardımcın olsun.
Şarkıcı Demet Akalın: Melek oldu gitti. Allah sabır versin. Her şey boş.
Eski oyuncu Gamze Özçelik: Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Bu fani dünyada yaşanabilecek en büyük acı. Allah yar ve yardımcın olsun.
Sunucu Asena Atalay: Hayat çok acımasız. Kalbim acıdı. Burnumun ucunda sızı. Acısı tarifsiz.
İŞTE PARS'IN SON GÖRÜNTÜSÜ
Minik Pars'ın, hastaneye girerken çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı.
Baba Harun Tan, zorlu süreçte evladını bir an olsun yalnız bırakmamıştı.
Baba-oğul, el ele hastaneye giriş yaptı.
Minik Pars, hastaneye giderken sapasağlamdı.