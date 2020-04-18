Geçtiğimiz gün sağlık çalışanlarına sağlıklı ürünler dağıtarak takdir toplayan Şeyda Coşkun, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Yetkililere övgüler yağdıran ünlü yaşam koçu, şöyle dedi: "Sokağa çıkma yasağı olduğu gün polisler, çöpümü atarken bile bana yardımcı olmaya çalıştı" dedi ve ekledi:

"Her gün 20-30 kilometre yürüyen bir insan olduğum için beni evde tutmak çok zordur ama onların sevgisi ve saygısıyla yasaklara tüm kalbimle uyuyorum." Sağlık çalışanları için çalışmaların devam edeceğini söyleyen Çoşkun, "Her salı bir devlet hastanesine gideceğiz" diyerek de bir kez daha alkış topladı.



Dairesini dezenfekte ettiren Şeyda Çoşkun, önceki gün Bebek'teki evinin önünde siperlikli gözlüğü ve maskesiyle görüntülendi.

AYDIN HAMZA