Gündüz kuşağının vazgeçilmezlerinden olan atv, Ramazan ayında yeni bir programla ekranda yerini almaya hazırlanıyor! Hafta içi her gün saat 14.00'te canlı olarak ekrana gelecek 'Evde Biz Bize'; yemek, sağlık, müzik, astroloji, psikoloji, geleneksel tıp gibi pek çok konuya yer verecek.

SÜPER İKİLİ

Canlı telefon bağlantılarıyla soruların paylaşılacağı Evde Biz Bize'yi sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da herkesi büyüleyen Öykü Gürman ile başarılı oyuncu Ferdi Kurtuldu sunacak. Sağlımız için evde kalmamız gereken bu günlerde, tüm aile bireyleri Evde Biz Bize'de moral bulacak!