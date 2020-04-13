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    • Saklambaç
    • 13.04.2020 Gazete
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    Popçu Edis'den 'hayran' bakışı! 'Perişanım'ı söyleyenleri görünce mest oldu...

    Popçu Edis, sosyal medyada son şarkısı 'Perişanım'ı söyleyenleri görünce mest oldu. Genç şarkıcı, paylaştığı bu karenin altına da "Hayranlıkla izliyorum her birinizi" diye yazarak sevenlerine teşekkür etti.

    Hayran bakış
    Popçu Edis, sosyal medyada son şarkısı 'Perişanım'ı söyleyenleri görünce mest oldu. Genç şarkıcı, paylaştığı bu karenin altına da "Hayranlıkla izliyorum her birinizi" diye yazarak sevenlerine teşekkür etti.

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