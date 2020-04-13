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    • Saklambaç
    • 13.04.2020 Gazete
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    'ın karantina günlerinde sloganı 'mutfakta kal'

    , önceki gün eşi ve iki oğlu için mutfağa girip tatlılar yaptı. Karantina günlerinde aşçılığını ilerleten güzel oyuncu, yaptığı lezzetlerin fotoğrafını paylaşıp "Mutfakta kal" diye yazıp gülümsetti.

    Sloganı mutfakta kal
    Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ve iki oğlu için mutfağa girip tatlılar yaptı. Karantina günlerinde aşçılığını ilerleten güzel oyuncu, yaptığı lezzetlerin fotoğrafını paylaşıp "Mutfakta kal" diye yazıp gülümsetti.

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