Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ve iki oğlu için mutfağa girip tatlılar yaptı. Karantina günlerinde aşçılığını ilerleten güzel oyuncu, yaptığı lezzetlerin fotoğrafını paylaşıp "Mutfakta kal" diye yazıp gülümsetti.
Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ve iki oğlu için mutfağa girip tatlılar yaptı. Karantina günlerinde aşçılığını ilerleten güzel oyuncu, yaptığı lezzetlerin fotoğrafını paylaşıp "Mutfakta kal" diye yazıp gülümsetti.
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