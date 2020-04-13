Joshua Jackson kağıda sarıldı

Yıllar önce yayınlanan 'Dawson's Creek' dizisiyle şöhret olan Joshua Jackson, önceki gün California'da görüntülendi. Tuvalet kağıdı almaya çıkan 41 yaşındaki yıldız, maskesiyle de önlemini aldı. Yıllar önce yayınlanan 'Dawson's Creek' dizisiyle şöhret olan Joshua Jackson, önceki gün California'da görüntülendi. Tuvalet kağıdı almaya çıkan 41 yaşındaki yıldız, maskesiyle de önlemini aldı.
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