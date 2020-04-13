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    • Saklambaç
    • 13.04.2020 Gazete
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    Joshua Jackson kağıda sarıldı

    Yıllar önce yayınlanan "Dawson's Creek" dizisiyle şöhret olan Joshua Jackson, önceki gün California'da görüntülendi. Tuvalet kağıdı almaya çıkan 41 yaşındaki yıldız, maskesiyle de önlemini aldı.

    Kağıda sarıldı
    Yıllar önce yayınlanan "Dawson's Creek" dizisiyle şöhret olan Joshua Jackson, önceki gün California'da görüntülendi. Tuvalet kağıdı almaya çıkan 41 yaşındaki yıldız, maskesiyle de önlemini aldı.

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