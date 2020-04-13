Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Melike İpek Yalova, Instagram filtresiyle kendisini mavi gözlü bir şeytana benzetti. 'Bu tam bir yılan' diyen Yalova, görüntüsüyle korkutu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Melike İpek Yalova, Instagram filtresiyle kendisini mavi gözlü bir şeytana benzetti. 'Bu tam bir yılan' diyen Yalova, görüntüsüyle korkutu.
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