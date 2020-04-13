Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusuInstagram filtresiyle kendisini mavi gözlü bir şeytana benzetti.diyen Yalova, görüntüsüyle korkutu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova korkuttu! "Bu tam bir yılan"