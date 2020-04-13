Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 13.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı korkuttu! "Bu tam bir yılan"

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu , Instagram filtresiyle kendisini mavi gözlü bir şeytana benzetti. "Bu tam bir yılan" diyen Yalova, görüntüsüyle korkutu.

    Korkuttu!
    Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Melike İpek Yalova, Instagram filtresiyle kendisini mavi gözlü bir şeytana benzetti. "Bu tam bir yılan" diyen Yalova, görüntüsüyle korkutu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova korkuttu! "Bu tam bir yılan"
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri