Ajda Pekkan, salgından büyük endişe duyduğunu açıkladı. Hayranlarına çağrı yaptı: Bize düşen bulaşıcılığı en aza indirmek. Tüm sevenlerimden ricam bu süreci en az temasla geçirmeleri.
SÜPER TEBRİK
Ajda Pekkan, sosyal medyadan tüm sağlık çalışanı ve yetkilileri tebrik etti. Süperstar, "Şimdi evde kalma zamanı, yakında harika günlerde tekrar beraber olacağımızdan hiç şüphem yok" diyerek de umut aşıladı.
SÜPER TEBRİK
Ajda Pekkan, sosyal medyadan tüm sağlık çalışanı ve yetkilileri tebrik etti. Süperstar, "Şimdi evde kalma zamanı, yakında harika günlerde tekrar beraber olacağımızdan hiç şüphem yok" diyerek de umut aşıladı.
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