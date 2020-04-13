Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 13.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'dan 'süper' tavsiye: Bu süreci en az temasla geçirin

    , salgından büyük endişe duyduğunu açıkladı. Hayranlarına çağrı yaptı: Bize düşen bulaşıcılığı en aza indirmek. Tüm sevenlerimden ricam bu süreci en az temasla geçirmeleri.

    Süper tavsiye
    , salgından büyük endişe duyduğunu açıkladı. Hayranlarına çağrı yaptı: Bize düşen bulaşıcılığı en aza indirmek. Tüm sevenlerimden ricam bu süreci en az temasla geçirmeleri.



    SÜPER TEBRİK
    Ajda Pekkan, tüm sağlık çalışanı ve yetkilileri tebrik etti. Süperstar, "Şimdi evde kalma zamanı, yakında harika günlerde tekrar beraber olacağımızdan hiç şüphem yok" diyerek de umut aşıladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Saklambaç Ajda Pekkan'dan 'süper' tavsiye: Bu süreci en az temasla geçirin
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri