Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, annesi Nergis Kumbasar'la günlerdir çıkmadığı evinden verdiği bu pozla yine sosyal medyada olay oldu.
Yasmin Erbil’in ev hali sosyal medyada olay oldu.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, annesi Nergis Kumbasar'la günlerdir çıkmadığı evinden verdiği bu pozla yine sosyal medyada olay oldu.
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
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