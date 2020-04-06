Şarkıcılığa ara verip kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla ilgilenen Kendi, bakımını ihmal etmiyor. Güzel şarkıcı, evde kalmayı fırsata çevirip bol bol cilt maskesi yapıyor.
'Kendi'ne bakıyor
Şarkıcılığa ara verip kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla ilgilenen Kendi, bakımını ihmal etmiyor. Güzel şarkıcı, evde kalmayı fırsata çevirip bol bol cilt maskesi yapıyor.
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
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