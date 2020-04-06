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'Kendi'ne bakıyor

ara verip kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla ilgilenen Kendi, bakımını ihmal etmiyor. şarkıcı, evde kalmayı fırsata çevirip bol bol cilt maskesi yapıyor.

  • Saklambaç
  • 06.04.2020
  • Gazete
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'Kendi'ne bakıyor
Şarkıcılığa ara verip kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla ilgilenen Kendi, bakımını ihmal etmiyor. şarkıcı, evde kalmayı fırsata çevirip bol bol cilt maskesi yapıyor.

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