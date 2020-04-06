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, yeni şarkısını görücüye çıkardı

, yeni şarkısını görücüye çıkardı. Başarılı sanatçının yine romantizm kokan bir parçası 'Aşk', dijital platformlarda yerini aldı.

  • Saklambaç
  • 06.04.2020
  • Gazete
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Bahar şarkısı aşk
, yeni şarkısını görücüye çıkardı. Başarılı sanatçının yine romantizm kokan bir parçası 'Aşk', dijital platformlarda yerini aldı.

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