Gökhan Türkmen, yeni şarkısını görücüye çıkardı. Başarılı sanatçının yine romantizm kokan bir parçası 'Aşk', dijital platformlarda yerini aldı.
Gökhan Türkmen, yeni şarkısını görücüye çıkardı
Gökhan Türkmen, yeni şarkısını görücüye çıkardı. Başarılı sanatçının yine romantizm kokan bir parçası 'Aşk', dijital platformlarda yerini aldı.
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
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