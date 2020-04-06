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ve evdeyken bile para basıyor

Başta ve gibi ünlüler, evdeyken bile para basıyor. Ünlüler, ’daki tek bir reklam paylaşımı için 3 ile 15 TL arası ücret alıyor.

  • Saklambaç
  • 06.04.2020
  • Gazete
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Ünlüler, karantina sürecini de paraya çevirmeyi bildi. Sürekli Instagram'da reklam içerikli paylaşım yaparak oturduğu yerden kazanç elde eden isimler arasında Burcu Esmersoy ve Özge Ulusoy başı çekiyor.



Instagram hesaplarında günde ortalama 2-3 firmanın reklamını yapan ikiliden Esmersoy, paylaşım başına en az 15 bin TL kazanıyor. Ulusoy'un da tek bir reklam içerikli paylaşım karşılığında en az 10 bin TL aldığı konuşuluyor.



Önceki gün 'da bir giyim firması, bir dijital platform, bir de kozmetik ürünü olmak üzere 3 ayrı firmanın reklamını yapan , yaklaşık 45 bin TL'yi cebine koydu.

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