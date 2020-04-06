Ünlüler, karantina sürecini de paraya çevirmeyi bildi. Sürekli Instagram'da reklam içerikli paylaşım yaparak oturduğu yerden kazanç elde eden isimler arasında Burcu Esmersoy ve Özge Ulusoy başı çekiyor.
Instagram hesaplarında günde ortalama 2-3 firmanın reklamını yapan ikiliden Esmersoy, paylaşım başına en az 15 bin TL kazanıyor. Ulusoy'un da tek bir reklam içerikli paylaşım karşılığında en az 10 bin TL aldığı konuşuluyor.
Önceki gün Instagram'da bir giyim firması, bir dijital platform, bir de kozmetik ürünü olmak üzere 3 ayrı firmanın reklamını yapan Burcu Esmersoy, yaklaşık 45 bin TL'yi cebine koydu.
Instagram hesaplarında günde ortalama 2-3 firmanın reklamını yapan ikiliden Esmersoy, paylaşım başına en az 15 bin TL kazanıyor. Ulusoy'un da tek bir reklam içerikli paylaşım karşılığında en az 10 bin TL aldığı konuşuluyor.
Önceki gün Instagram'da bir giyim firması, bir dijital platform, bir de kozmetik ürünü olmak üzere 3 ayrı firmanın reklamını yapan Burcu Esmersoy, yaklaşık 45 bin TL'yi cebine koydu.
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