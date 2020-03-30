Sosyetik Esra Oflaz Güvenkaya, Coronavirüs'e yakalandığını açıkladı: "Londra dönüşü rahatsızlandım. Coronavirüs zatürreye çevirmiş. Devlet protokolüyle sağlanan ilaçlarla iyileşiyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun..."
Esra Oflaz Güvenkaya koronavirüse yakalandı
Sosyetik Esra Oflaz Güvenkaya, Coronavirüs'e yakalandığını açıkladı: "Londra dönüşü rahatsızlandım. Coronavirüs zatürreye çevirmiş. Devlet protokolüyle sağlanan ilaçlarla iyileşiyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun..."
- Saklambaç
- 30.03.2020
- Gazete
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