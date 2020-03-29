Bugünkü
Takvim

Tom Hanks, iyileştikten sonra ilk kez göründü

Eşiyle Coronavirüs'e yakalanan Tom Hanks, iyileştikten sonra ilk kez önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi. Maske dahi takmayan yıldız, neşeliydi.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
ABONE OL
Tom göründü
Eşiyle Coronavirüs'e yakalanan Tom Hanks, iyileştikten sonra ilk kez önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi. Maske dahi takmayan yıldız, neşeliydi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Saklambaç Tom Hanks, iyileştikten sonra ilk kez göründü
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri