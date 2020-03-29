Eşiyle Coronavirüs'e yakalanan Tom Hanks, iyileştikten sonra ilk kez önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi. Maske dahi takmayan yıldız, neşeliydi.
Tom Hanks, iyileştikten sonra ilk kez göründü
Eşiyle Coronavirüs'e yakalanan Tom Hanks, iyileştikten sonra ilk kez önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi. Maske dahi takmayan yıldız, neşeliydi.
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
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