Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili, önceki gün yakın dostu Selim Sefada ile Bebek'te kısa bir yürüyüş yaptı. Yanına sadece bir arkadaşını alan sosyetik işadamı, yetkililerin aldığı kurallara da uyduğunu gösterdi.
Beşiktaş eski başkanı SerdarBilgili, önceki gün yakın dostu SelimSefada ile Bebek'te kısa bir yürüyüş yaptı. Yanına sadece bir arkadaşını alan sosyetik işadamı, yetkililerin aldığı kurallara da uyduğunu gösterdi.
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