Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili, önceki gün yakın dostu Selim Sefada ile Bebek'te kısa bir yürüyüş yaptı. Yanına sadece bir arkadaşını alan sosyetik işadamı, yetkililerin aldığı kurallara da uyduğunu gösterdi.



DOĞAN SAVAŞ