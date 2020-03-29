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’nin hızlı sporu

eski başkanı , önceki gün yakın dostu ile Bebek'te kısa bir yürüyüş yaptı. Yanına sadece bir arkadaşını alan sosyetik işadamı, yetkililerin aldığı kurallara da uyduğunu gösterdi.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
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Bilgili’nin hızlı sporu
Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili, önceki gün yakın dostu Selim Sefada ile Bebek'te kısa bir yürüyüş yaptı. Yanına sadece bir arkadaşını alan sosyetik işadamı, yetkililerin aldığı kurallara da uyduğunu gösterdi.

DOĞAN SAVAŞ

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