Miss Turkey 2018 Sevval Şahin ile Survivor'ın eski yarışmasında Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Marcus Aral, ilk karelerini yayınladı. Sevgililer, Miami'de kendi istekleriyle kaldıklarını söyledi.
Miami’de gönüllüler
Miss Turkey 2018 Sevval Şahin ile Survivor'ın eski yarışmasında Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Marcus Aral, ilk karelerini yayınladı. Sevgililer, Miami'de kendi istekleriyle kaldıklarını söyledi.
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
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