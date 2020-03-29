Bugünkü
Takvim

Miami’de gönüllüler

Miss Turkey 2018 Sevval Şahin ile Survivor'ın eski yarışmasında Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Marcus Aral, ilk karelerini yayınladı. Sevgililer, Miami'de kendi istekleriyle kaldıklarını söyledi.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
ABONE OL
Miami’de gönüllüler
Miss Turkey 2018 Sevval Şahin ile Survivor'ın eski yarışmasında Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Marcus Aral, ilk karelerini yayınladı. Sevgililer, Miami'de kendi istekleriyle kaldıklarını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Saklambaç Miami’de gönüllüler
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri