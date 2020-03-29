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: Bastım filtreyi hakkınızı helal edin

Çiçeği burnunda anne , bu karesine şöyle yazdı: "Oğlan geceleri uyumaz oldu. Gözlerimin altları mor değil, çürük artık. Bastım filtreyi hakkınızı helal edin."

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
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Çiçeği burnunda anne , bu karesine şöyle yazdı: "Oğlan geceleri uyumaz oldu. Gözlerimin altları mor değil, çürük artık. Bastım filtreyi hakkınızı helal edin."

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