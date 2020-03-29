Çiçeği burnunda anne Hazal Kaya, bu karesine şöyle yazdı: "Oğlan geceleri uyumaz oldu. Gözlerimin altları mor değil, çürük artık. Bastım filtreyi hakkınızı helal edin."
Hazal Kaya: Bastım filtreyi hakkınızı helal edin
Çiçeği burnunda anne Hazal Kaya, bu karesine şöyle yazdı: "Oğlan geceleri uyumaz oldu. Gözlerimin altları mor değil, çürük artık. Bastım filtreyi hakkınızı helal edin."
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
Çiçeği burnunda anne Hazal Kaya, bu karesine şöyle yazdı: "Oğlan geceleri uyumaz oldu. Gözlerimin altları mor değil, çürük artık. Bastım filtreyi hakkınızı helal edin."
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