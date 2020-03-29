Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, günlerdir İtalya'da mahsur… İrlandalı model, karantinada montuyla poz verip "Pijama dışında bir şey giymenin nasıl bir his olduğunu unutmuşum" diye yazdı.
Günlerdir İtalya'da mahsur kalan Chloe Loughnan: Giyinmeyi özlemişim
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, günlerdir İtalya'da mahsur… İrlandalı model, karantinada montuyla poz verip "Pijama dışında bir şey giymenin nasıl bir his olduğunu unutmuşum" diye yazdı.
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.