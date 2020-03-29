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Günlerdir 'da mahsur kalan : Giyinmeyi özlemişim

'ın eski eşi , günlerdir 'da mahsur… İrlandalı model, karantinada montuyla poz verip "Pijama dışında bir şey giymenin nasıl bir his olduğunu unutmuşum" diye yazdı.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
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