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'den sosyal stand-up

, 'da adeta stand-up yapıyor. Pekin, önceki gün kendisini photoshop ile şişmanlatıp 'Karantinada 12. gün' yazdığı fotoğrafıyla herkesi güldürdü.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
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Sosyal stand-up
, 'da adeta stand-up yapıyor. Pekin, önceki gün kendisini photoshop ile şişmanlatıp 'Karantinada 12. gün' yazdığı fotoğrafıyla herkesi güldürdü.

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