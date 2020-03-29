Büşra Pekin, Instagram'da adeta stand-up yapıyor. Pekin, önceki gün kendisini photoshop ile şişmanlatıp 'Karantinada 12. gün' yazdığı fotoğrafıyla herkesi güldürdü.
Büşra Pekin'den sosyal stand-up
Büşra Pekin, Instagram'da adeta stand-up yapıyor. Pekin, önceki gün kendisini photoshop ile şişmanlatıp 'Karantinada 12. gün' yazdığı fotoğrafıyla herkesi güldürdü.
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
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