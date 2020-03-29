Boran Kuzum, evden paylaştığı bu kareye "Güvendeyiz" notu düştü. Ünlü oyuncu, hayranlarına da "Evde kalın" diye seslendi.
Boran Kuzum'dan hayranlarına "evde kalın" mesajı
Boran Kuzum, evden paylaştığı bu kareye "Güvendeyiz" notu düştü. Ünlü oyuncu, hayranlarına da "Evde kalın" diye seslendi.
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
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