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Boran Kuzum'dan hayranlarına "evde kalın" mesajı

Boran Kuzum, evden paylaştığı bu kareye "Güvendeyiz" notu düştü. Ünlü oyuncu, hayranlarına da "Evde kalın" diye seslendi.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
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Evdeyiz kuzum
Boran Kuzum, evden paylaştığı bu kareye "Güvendeyiz" notu düştü. Ünlü oyuncu, hayranlarına da "Evde kalın" diye seslendi.

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