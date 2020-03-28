Modaya coronavirüs bulaştı! Tuvalet kağıdı, moda dünyasında kendisine yer buldu...

Tüm dünyayı etkisi altına Coronavirüs moda dünyasına da sıçradı. Ünlü markalar, mağazalarını kapatırken maske ve dezenfekten üretimine geçti. Herkesin hücum ettiği ve bu nedenle fiyatlarında büyük artışın yaşandığı tuvalet kağıdı ise moda sektörünün yıldızı oldu. Hatta tuvalet kağıdı şeklinde aksesuvarlar üretildi!
ABD'deki bir internet sitesi, tuvalet kağıdı şeklindeki incilerle süslü küpeyi 100 dolardan satmaya başladı. Mücevher firmaları bile tektaş yüzük kampanyalarında tuvalet kağıdını kullanmaya başladı. ABD'li bir mücevher firması, "Tuvalet kağıdı 3.999 dolar. Yanında 1 karat pırlanta yüzük hediye" kampanyasıyla tuvalet kağıdındaki fiyat artışını eleştirdi.
PİJAMA SATIŞLARI TAVAN YAPTI!
Covid-19 temalı tişörtler internette yok sattı. Ev karantilarında da şık olmak isteyen kadınlar, pijama satışlarını patlattı.
SUÇUNU KABUL ETTİ
Müjde Uzman da aldığı paket paket tuvalet kağıdını paylaşıp "Tamam, galiba ben de biraz heyecan yapmışım" diyerek kendisiyle alay etti.
ABD'deki bir internet sitesi, tuvalet kağıdı şeklindeki incilerle süslü küpeyi 100 dolardan satmaya başladı. Mücevher firmaları bile tektaş yüzük kampanyalarında tuvalet kağıdını kullanmaya başladı. ABD'li bir mücevher firması, "Tuvalet kağıdı 3.999 dolar. Yanında 1 karat pırlanta yüzük hediye" kampanyasıyla tuvalet kağıdındaki fiyat artışını eleştirdi.
PİJAMA SATIŞLARI TAVAN YAPTI!
Covid-19 temalı tişörtler internette yok sattı. Ev karantilarında da şık olmak isteyen kadınlar, pijama satışlarını patlattı.
SUÇUNU KABUL ETTİ
Müjde Uzman da aldığı paket paket tuvalet kağıdını paylaşıp "Tamam, galiba ben de biraz heyecan yapmışım" diyerek kendisiyle alay etti.
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