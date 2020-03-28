Güzel oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, Yunan sevgilisi DJ Ilias Valeron ile İstanbul'daki evlerinde karantinada. Çift, önceki gün evde Hercai keyfi yaptı.
ATV'nin sevilen dizisini izleyen Turanlı, başrol oyuncusu Ebru Şahin'i de Instagram'da etiketleyip güzel oyuncunun performansına övgüler yağdırdı.
ATV'nin sevilen dizisini izleyen Turanlı, başrol oyuncusu Ebru Şahin'i de Instagram'da etiketleyip güzel oyuncunun performansına övgüler yağdırdı.
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