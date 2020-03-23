Erol Evgin'den örnek tablo… 72 yaşındaki sanatçı, evinde çekilen bu kareye "Yarım kalan resimlerimi tamamlıyorum. Siz de evde kalın" notu düştü.
Usta sanatçı Erol Evgin'den örnek tablo
Usta sanatçı Erol Evgin'den örnek tablo… 72 yaşındaki sanatçı, evinde çekilen bu kareye "Yarım kalan resimlerimi tamamlıyorum. Siz de evde kalın" notu düştü.
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
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