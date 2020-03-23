Bugünkü
Takvim

Usta sanatçı 'den örnek tablo

Usta sanatçı 'den örnek tablo… 72 yaşındaki sanatçı, evinde çekilen bu kareye "Yarım kalan resimlerimi tamamlıyorum. Siz de evde kalın" notu düştü.

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
ABONE OL
Örnek tablo
'den örnek tablo… 72 yaşındaki sanatçı, evinde çekilen bu kareye "Yarım kalan resimlerimi tamamlıyorum. Siz de evde kalın" notu düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Saklambaç Usta sanatçı Erol Evgin'den örnek tablo
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri