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, , gibi ünlü isimler 65 yaş yasağına takıldı

, , ... Spor ve sanat dünyasının ünlü isimleri de 65 yasağına takıldı. Hepsi eve kapandı. 64 yaşındaki 'un mesajı ise takipçilerini dağıttı: 'den Vefat Bey'e dönüşmek istemiyorum!

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
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Spor ve sanat dünyasının ünlü isimleri de 65 yasağına takıldı. Hepsi eve kapandı. 64 yaşındaki Vedat Milor'un mesajı ise takipçilerini dağıttı: Vedat Bey'den Vefat Bey'e dönüşmek istemiyorum!

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