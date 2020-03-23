Spor ve sanat dünyasının ünlü isimleri de 65 yasağına takıldı. Hepsi eve kapandı. 64 yaşındaki Vedat Milor'un mesajı ise takipçilerini dağıttı: Vedat Bey'den Vefat Bey'e dönüşmek istemiyorum!
Türkan Şoray, Ajda Pekkan, Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimler 65 yaş yasağına takıldı
Türkan Şoray, Ajda Pekkan, Hülya Koçyiğit... Spor ve sanat dünyasının ünlü isimleri de 65 yasağına takıldı. Hepsi eve kapandı. 64 yaşındaki Vedat Milor'un mesajı ise takipçilerini dağıttı: Vedat Bey'den Vefat Bey'e dönüşmek istemiyorum!
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
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