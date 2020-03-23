Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, insanlara moral vermek için evinde şarkı yazdı. İlkan, şarkısında sevenlerine şöyle seslendi: "Bu bir sağlık savaşın öyle bil ey Türkiyem. Aklın ilacın aşın, evinde kal Türkiyem."
Nil Karaibrahimgil ile Ahmet Selçuk İlkan insanlara moral vermek için evlerinde şarkılar yazdı
Nil Karaibrahimgil ile Ahmet Selçuk İlkan, moral şarkıları yazdı. İlkan, şarkısında ‘Aklın ilacın’ dedi. Güzel popçu ise sevenlerine ‘Bu günler de geçecek’ diye seslendi.
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, insanlara moral vermek için evinde şarkı yazdı. İlkan, şarkısında sevenlerine şöyle seslendi: "Bu bir sağlık savaşın öyle bil ey Türkiyem. Aklın ilacın aşın, evinde kal Türkiyem."
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