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ile insanlara moral vermek için evlerinde şarkılar yazdı

ile , moral şarkıları yazdı. İlkan, şarkısında ‘Aklın ilacın’ dedi. Güzel popçu ise sevenlerine ‘Bu günler de geçecek’ diye seslendi.

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
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Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, insanlara moral vermek için evinde şarkı yazdı. İlkan, şarkısında sevenlerine şöyle seslendi: "Bu bir sağlık savaşın öyle bil ey Türkiyem. Aklın ilacın aşın, evinde kal Türkiyem."

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