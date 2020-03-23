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'dan Amsterdam'dan aynı yayına bağlanıp sevenlerine moral olacak

ve 'da yaşayan caz sanatçısı , Avrupa'yı iki ucundan birbirine bağlayacak. Bu akşam; Özbey 'dan, Karsu ise Amsterdam'dan aynı yayına bağlanıp sevenlerine moral olacak.

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
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Sınırsız moral
Merve Özbey ve 'da yaşayan caz sanatçısı , Avrupa'yı iki ucundan birbirine bağlayacak. Bu akşam; Özbey 'dan, Karsu ise Amsterdam'dan aynı yayına bağlanıp sevenlerine moral olacak.

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