Merve Özbey ve Hollanda'da yaşayan caz sanatçısı Karsu, Avrupa'yı iki ucundan birbirine bağlayacak. Bu akşam; Özbey İstanbul'dan, Karsu ise Amsterdam'dan aynı yayına bağlanıp sevenlerine moral olacak.
Merve Özbey İstanbul'dan Karsu Amsterdam'dan aynı yayına bağlanıp sevenlerine moral olacak
Merve Özbey ve Hollanda'da yaşayan caz sanatçısı Karsu, Avrupa'yı iki ucundan birbirine bağlayacak. Bu akşam; Özbey İstanbul'dan, Karsu ise Amsterdam'dan aynı yayına bağlanıp sevenlerine moral olacak.
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
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