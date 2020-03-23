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Evden dışarı çıkmayan sanata sığındı

Eşi ile birlikte 'de yaşayan de tıpkı ülkemizdeki ünlüler gibi evden dışarı çıkmıyor. Karantina günlerinde farklı hobilere merak saran güzel oyuncu, önceki gün de ahşap boyadı.

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
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Sanata sığındı
Eşi Buğra Toplusoy ile birlikte 'de yaşayan de tıpkı ülkemizdeki ünlüler gibi evden dışarı çıkmıyor. Karantina günlerinde farklı hobilere merak saran güzel oyuncu, önceki gün de ahşap boyadı.

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