Eşi Buğra Toplusoy ile birlikte ABD'de yaşayan Ceyda Ateş de tıpkı ülkemizdeki ünlüler gibi evden dışarı çıkmıyor. Karantina günlerinde farklı hobilere merak saran güzel oyuncu, önceki gün de ahşap boyadı.
Evden dışarı çıkmayan Ceyda Ateş sanata sığındı
Eşi Buğra Toplusoy ile birlikte ABD'de yaşayan Ceyda Ateş de tıpkı ülkemizdeki ünlüler gibi evden dışarı çıkmıyor. Karantina günlerinde farklı hobilere merak saran güzel oyuncu, önceki gün de ahşap boyadı.
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
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