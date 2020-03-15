Bugünkü
Takvim

Maslak'ta konser veren gece boyunca elbisesiyle savaştı

, önceki akşam 'da unutulmaz bir performans sergiledi. 'Emi' şarkısı ile müzikseverleri selamlayan usta sanatçı, gece boyunca sahne kıyafetiyle mini bir savaş verdi.

  • Saklambaç
  • 15.03.2020
  • Gazete
ABONE OL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Saklambaç Maslak'ta konser veren Yıldız Tilbe gece boyunca elbisesiyle savaştı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri