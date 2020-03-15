Yıldız Tilbe, önceki akşam Maslak Yeni Gazino'da unutulmaz bir performans sergiledi. 'Emi' şarkısı ile müzikseverleri selamlayan usta sanatçı, gece boyunca sahne kıyafetiyle mini bir savaş verdi.
Maslak'ta konser veren Yıldız Tilbe gece boyunca elbisesiyle savaştı
Yıldız Tilbe, önceki akşam Maslak Yeni Gazino'da unutulmaz bir performans sergiledi. 'Emi' şarkısı ile müzikseverleri selamlayan usta sanatçı, gece boyunca sahne kıyafetiyle mini bir savaş verdi.
- Saklambaç
- 15.03.2020
- Gazete
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