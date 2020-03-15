Hülya Avşar önceki gün eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile Etiler'de yemek yedi. Avşar, tişört üstüne büstiyer giymesi sorulunca "Zevkliyim. Çok özenerek yaptığım bir şey değil" diye yanıt verdi...
Hülya Avşar: Zevkliyim özenmedim
Hülya Avşar önceki gün eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile Etiler'de yemek yedi. Avşar, tişört üstüne büstiyer giymesi sorulunca "Zevkliyim. Çok özenerek yaptığım bir şey değil" diye yanıt verdi...
- Saklambaç
- 15.03.2020
- Gazete
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