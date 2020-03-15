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: Zevkliyim özenmedim

önceki gün eski eşi ile Etiler'de yemek yedi. Avşar, tişört üstüne büstiyer giymesi sorulunca "Zevkliyim. Çok özenerek yaptığım bir şey değil" diye yanıt verdi...

  • Saklambaç
  • 15.03.2020
  • Gazete
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‘Zevkliyim özenmedim’
Hülya Avşar önceki gün eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile Etiler'de yemek yedi. Avşar, tişört üstüne büstiyer giymesi sorulunca "Zevkliyim. Çok özenerek yaptığım bir şey değil" diye yanıt verdi...

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