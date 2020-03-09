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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli 'a sürpriz

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli , önceki gün yakın dostu ile Vadiİstanbul'daydı. Oldukça neşeli olan Öztan'a ünlülerin kuyumcusu Yener Kayar, kendi tasarımı olan yaka iğnesi hediye etti.

  • Saklambaç
  • 09.03.2020
  • Gazete
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Öztan’a sürpriz
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, önceki gün yakın dostu Yener Kayar ile Vadiİstanbul'daydı. Oldukça neşeli olan Öztan'a ünlülerin kuyumcusu Yener Kayar, kendi tasarımı olan yaka iğnesi hediye etti.

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