Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, önceki gün yakın dostu Yener Kayar ile Vadiİstanbul'daydı. Oldukça neşeli olan Öztan'a ünlülerin kuyumcusu Yener Kayar, kendi tasarımı olan yaka iğnesi hediye etti.
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'a sürpriz
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, önceki gün yakın dostu Yener Kayar ile Vadiİstanbul'daydı. Oldukça neşeli olan Öztan'a ünlülerin kuyumcusu Yener Kayar, kendi tasarımı olan yaka iğnesi hediye etti.
- Saklambaç
- 09.03.2020
- Gazete
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